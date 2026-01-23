Calciomercato Torino, Sazonov verso l’addio: “Diversi club su di lui”

Aria di partenza per Saba Sazonov, difensore georgiano in forza al Torino. A rivelarlo è stato il padre, Andrey Sazonov, intervistato ai microfoni di Sport24.eu, dove ha rilasciato delle dichiarazioni in merito: "Se il Torino si comporterà in modo adeguato, un trasferimento potrebbe concretizzarsi". Diverse le soluzioni proposte al classe 2002, che a metà dicembre, complici le momentanee assenze per la Coppa d'Africa di Saul Coco e Adams Masina, era rientrato in lista Serie A. "Era in uscita, lo sapete, ma porteremo anche lui perché mi sembra giusto", aveva affermato Baroni nella conferenza stampa precedente alla trasferta con il Sassuolo. E il suo status, all'interno dello spogliatoio granata, non è cambiato: il giocatore resta sempre con le valigie in mano. Andrey Sazonov ha reso noto come "svariate sono le offerte dai club dei top 5 campionati europei. Dal campionato russo c'era interesse durante la scorsa finestra di mercato, ma non prendiamo in considerazione la Russian Premier League per un ritorno".