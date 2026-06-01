La carriera di Demba Seck al Torino è stata contraddistinta da fugaci apparizioni (sopratutto con Juric) e poi da un grave episodio extra calcistico. Esperienze in prestito al Frosinone e al Catanzaro non sono bastati per rivalutare il giocatore e garantirsi l'addio tra le parti. Poi è arrivato il Partizan Belgrando con una richiesta di prestito. Un altro addio, ma in terra serba l'ex SPAL ha trovato continuità e prestazioni, aprendo di fatto ad un nuovo e inedito scenario.

Una stagione buona, il club vuole tenerlo: pronta offerta

FLORENCE, ITALY - FEBRUARY 11: Demba Seck of Frosinone Calcio in action during the Serie A TIM match between ACF Fiorentina and Frosinone Calcio - Serie A TIM at Stadio Artemio Franchi on February 11, 2024 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Quella del venticinquenne è stata una stagione molto positiva. Con la maglia del Parni valjak ha collezionato 35 presenze (2815 minuti complessivi), siglato 6 reti e confezionato 8 assist. Numeri molto importanti, per un giocatore che ha convinto nel campionato serbo. Il club è rimasto impressionato molto positivamente dall'annata e infatti sta ragionando su una possibile permanenza. È pronta infatti una prima offerta, ma non a titolo temporaneo: si tratterebbe infatti di un'acquisizione definitiva. Come detto, è una situazione inedita dato che il Frosinone prima e il Catanzaro poi non avevano mai manifestato la volontà di trattenere ulteriormente il giocatore.