Calciomercato Torino, Tchoca è arrivato in Italia: le ultime

Il difensore brasiliano è atterrato in Italia

Oggi è il Tchoca-day. Il giovane difensore brasiliano è da poco atterrato in Italia, iniziando così la sua nuova avventura con la maglia del Torino. Dopo il suo arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, il classe 2003 ex Corinthians si dirigerà verso il capoluogo piemontese per svolgere le visite mediche all’Istituto Medicina dello Sport e poi apporre la firma al contratto che lo legherà al club granata. Come confermato nella giornata di ieri dallo stesso club brasiliano, il classe 2003 viene ceduto al Toro in prestito oneroso da 1,5 milioni con obbligo di riscatto condizionato fissato a 1,5 milioni di euro con il raggiungimento di 10 presenze con la possibilità di un ulteriore corrispettivo di 1 milione di euro per gli obiettivi raggiunti. Il club di San Paolo, inoltre, manterrà un 12% sulla futura rivendita.