Calciomercato Torino, tramontata la pista Vuskovic

L'Hajduk chiede troppo per il giovane difensore e i granata non sono convinti che possa essere il rinforzo giusto

Il Torino abbandona la pista Mario Vuskovic, difensore classe 2001 dell'Hajduk Spalato . Quello che poteva essere il primo colpo del calciomercato sotto la nuova guida Ivan Juric è saltato. Nei giorni scorsi avevamo raccontato dell'interessamento dei granata per il giovane difensore croato. La pista era calda, ma il Torino ha deciso alla fine di interrompere la trattativa per una serie di problemi.

La prima ragione è per motivi economici. Per Vuskovic, che ha già una discreta esperienza all'Hajduk, lo Spalato chiede una somma tra i 5 e i 6 milioni di euro, ma i granata sono disposti ad offrirne al massimo 4 più bonus. Oltre all'ostacolo economico, c'è poi la valutazione tecnica sul giocatore. Il Torino aveva intrapreso la trattativa prima che arrivasse Juric e serviva quindi il placet del nuovo allenatore, che però non ha avvallato e dato il suo benestare. Per questo motivo l'affare Vuskovic sembra essere definitivamente tramontato.