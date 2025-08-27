Calciomercato Torino, ufficiale Pagliano per le giovanili: i dettagli

Niccolò Pagliano è ufficialmente un nuovo calciatore del Torino. Il giovane centrocampista classe 2009 arriva dal Fossano Calcio 1919 e si aggregherà alle giovanili del club. Ad annunciare il passaggio di Pagliano è la sua ex società di appartenenza attraverso un post sui propri profili social. A seguire il post del Fossano su Instagram: “Il Fossano Calcio 1919 annuncia con orgoglio che Niccolò Pagliano è un nuovo calciatore del Torino FC. Niccolò, centrocampista classe 2009, dopo aver vestito la maglia dei blues, inizia una nuova avventura con i granata. Il presidente e tutta la societá si complimentano con lui e gli augurano le migliori fortune”.