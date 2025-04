Calciomercato, Toro a caccia di una punta giovane. Intanto l’Inter blinda Esposito

Esposito, l'Inter ci crede: nodo formula

Il rinnovo di contratto con l'Inter rischia invece di essere una notizia negativa per il Toro. I nerazzurri non sembrano infatti intenzionati a privarsi di uno dei centravanti più promettenti delle nazionali azzurre. Nel futuro di Esposito ci sarà quasi sicuramente la Serie A, in estate resterà da capire con quale maglia. L'Inter potrebbe decidere di confermarlo in prima squadra per farlo crescere alle spalle dei pezzi da novanta Martinez e Thuram, o di girarlo in prestito a chi potrebbe garantirgli più minutaggio. I nerazzurri credono molto nel talento del classe 2005, come confermato dal rinnovo quinquennale, ed è una situazione che rischia di chiudere le porte al Toro: difficilmente l'Inter si priverà di Esposito se non in prestito secco o a fronte di una recompra, condizioni difficili da accettare per i granata. A maggior ragione dopo la scottatura con Pobega nel 2022.