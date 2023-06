Calciomercato Toro: il West Ham rifiuta l’offerta per Vlasic. Il punto

Finita la stagione 2022/2023, definite le squadre che disputeranno la prossima stagione del massimo campionato italiano (tra scontri per la retrocessione e per la promozione), si passa ora ad avere un occhio di riguardo maggiore per la sessione estiva di calciomercato. Sono già diversi i club che si sono mobilitati per definire le possibili entrate ed uscite, ma vediamo nel dettaglio le ultime in casa Toro. Di seguito il punto odierno, lunedì 12 giugno.