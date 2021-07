Samuel Gustafson tornerà in Svezia. Il centrocampista classe 1995 era arrivato in Italia cinque anni fa, passando dal BK Häcken al Torino allenato da Sinisa Mihajlovic, in cui era rimasto dal 2016 al 2018 collezionando 9 presenze. Dopo la maglia granata ha vestito quella del Perugia, del Verona e infine della Cremonese. Dopo il percorso in Serie B, ora però farà a ritroso quello che l'aveva portato sotto la Mole, rientrando all'Häcken a titolo definitivo.