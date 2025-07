Calciomercato Toro, l’ufficialità di Anjorin e Ismajli ad un passo: il punto

Le ultime novità sul mercato del Torino con le voci sulle possibili cessioni e la lunga lista di giocatori seguiti per le entrate

Eugenio Gammarino 4 luglio - 23:15

PUNTO MERCATO — In questi giorni il Torino sta programmando le mosse di mercato da effettuare con alcune cessioni che paiono già ben impostate e alcune trattative in entrata che potrebbero aiutare il nuovo allenatore Marco Baroni a partire dal raduno dell'8 luglio già con almeno qualche volto nuovo. Sul fronte uscite restano in bilico le posizioni di Saul Coco e Vanja Milinković-Savić, la cui eventuale cessione potrebbe favorire l’ingresso di nuovi innesti in vista della prossima stagione. Di seguito tutte le ultime novità sul calciomercato del Torino aggiornato alla giornata odierna, lunedì 30 giugno.

TAMEZE Adrien Tameze è uno degli obiettivi del centrocampo della Cremonese. Il club lombardo, dopo la promozione in massima serie, cerca un innesto per rinforzare il centrocampo e uno degli obiettivi principali della squadra allenata da Davide Nicola sarebbe proprio Tameze. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Cremonese avrebbe già avviato i contatti con il centrocampista granata e gli avrebbe fatto ricapitare una prima offerta per l'ingaggio. L'ex Atalanta e Verona, che dal 2023 veste la maglia del Torino, non ha trovato molto spazio nella gestione Vanoli la scorsa stagione (22 presenze) ed è da verificare la sua centralità nei piani di Marco Baroni. Il centrocampista centrale classe '94, avendo il contratto in scadenza 2026, è certamente una pedina che può lasciare Torino in questa sessione di mercato.

NGONGE La trattativa per portare Cyril Ngonge alla corte di Marco Baroni è in dirittura d’arrivo, con il Napoli che ha aperto al prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il Torino ha alzato il pressing per regalare a Marco Baroni uno dei suoi pupilli prediletti. Il club azzurro, che nel gennaio del 2024 aveva speso 18 milioni più bonus per assicurarsi le prestazioni dell'esterno, spinge per una cessione a titolo definitivo con la formula del prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato tra i 7 e gli 8 milioni, che potrebbe diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni.

ISMAJLI Il Torino avrebbe ormai finalizzato l’operazione per l’arrivo di Ardian Ismajli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i granata hanno trovato l’accordo con l’entourage del giocatore per un contratto triennale, con opzione di rinnovo. Ismajli, svincolato dopo la fine della sua esperienza all’Empoli, ha potuto così trattare direttamente con i granata. Il difensore albanese rappresenta un nuovo rinforzo per la rosa di Marco Baroni e in granata ritroverà l’altro ex Empoli Tino Anjorin.

ANJORIN Tino Anjorin è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. L'ormai ex centrocampista dell'Empoli, arrivato nella serata di ieri a Torino, questa mattina, verso le 08:45, è arrivato alla Medicina dello Sport per svolgere le visite mediche di rito. Terminati i test medici, il centrocampista classe 2001, assistito dall’agente Luca Puccinelli, ha firmato il contratto che lo legherà al Torino per i prossimi tre anni, ovvero fino al 30 giugno 2028. Anjorin arriva in granata in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, molto facili da raggiungere. All'Empoli andranno 4.5 milioni di euro, il cui 40% da versare nelle casse del Chelsea.