Calciomercato Toro, Tchoca torna in Brasile: annuncio ufficiale del Corinthians

Si conclude con un nulla di fatto la trattativa per João Pedro Tchoca . Il difensore brasiliano, sbarcato a Torino negli scorsi giorni, rientra ufficialmente al Corinthians, mettendo la parola fine su un possibile trasferimento del classe 2003 sotto la Mole, nonostante avesse già svolto le consuete visite mediche nel capoluogo piemontese. La società sudamericana ha pubblicato una nota ufficiale sul suo sito nella quale annuncia che il giocatore torna in Patria.

Il comunicato dei brasiliani

Qui di seguito il comunicato del club brasiliano: "Lo Sport Club Corinthians Paulista comunica di aver ricevuto la conferma ufficiale da parte del Torino FC in merito al rientro del difensore João Pedro. João Pedro è stato svincolato dal Corinthians per unirsi al Torino in condizione di giocare. Il giocatore è stato addirittura convocato per la partita contro il Velo Clube di domenica scorsa (25). Il difensore verrà reintegrato nella squadra e tornerà ad allenarsi normalmente, ma non sarà disponibile per la Supercopa Rei a Brasilia perché non ha partecipato alle attività di questa settimana".