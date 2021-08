Calciomercato: tutto fatto per Torreira alla Fiorentina

Il centrocampista uruguaiano nelle scorse sessioni di mercato è stato a lungo un obiettivo del Toro: adesso è pronto a tornare in Serie A

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, è tutto pronto per il ritorno in Serie A di Lucas Torreira. Il centrocampista dell'Arsenal è ad un passo dalla Fiorentina, tanto da essere atteso nel capoluogo toscano già nella giornata di domani. Torreira nelle passate sessioni di mercato è stato spesso accostato al Torino (soprattuto la scorsa estate quando l'allenatore granata era Marco Giampaolo, suo grande estimatore dai tempi della Sampdoria) ma la società non ha sferrato un vero attacco per le cifre allora troppo alte. Il regista uruguaiano dovrebbe arrivare alla Fiorentina in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro più un diritto di riscatto fissato a 15 milioni.