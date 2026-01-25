Chi è Tchoca: la trafila nel settore giovanile del Corinthians e l’interesse del Toro

Conosciamo il difensore brasiliano su cui il Torino ha messo gli occhi per questa sessione di calciomercato invernale

Eugenio Gammarino 25 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 19:03)

Il Torino ha necessariamente bisogno di innesti per la difesa e il nuovo centrale potrebbe arrivare dal Brasile. Sfumato David Ricardo, andato alla Dinamo Mosca, il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi ha sondato diversi profili tra cui Jappert del Barracas e Simic del Partizan Belgrado, entrambi classe 2004. Tuttavia, il club granata avrebbe messo gli occhi un altro giovane profilo. Si tratta di Tchoca, difensore centrale classe 2003 del Corinthians. Le parti sarebbero ormai molto vicine all’intesa, ma manca ancora il via libera definitivo del club brasiliano.

Una vita al Corinthians — Joao Pedro Tchoca nasce il 31 dicembre 2003 a Sete Lagoas, in Brasile. Ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile nel Corinthians con il quale ha firmato il suo contratto da professionista nel 2023. Ha fatto il suo esordio nel campionato Paulista col club brasiliano nel 2024 (stagione chiusa con una sola presenza) per poi essere girato in prestito per sei mesi al Cearà in Serie B. Con la squadra di Fortaleza, Tchoca scende in campo 10 volte. Tornato al Timao, il centrale diventa un pilastro del club scendendo in campo in 29 occasioni e mettendo a referto 1 gol e 1 assist la scorsa stagione.

Tchoca, le caratteristiche — Il difensore, alto 193 centimetri e di piede destro, può giocare sia come centrale che come centrosinistra, posizioni già ricoperte nell'ultima stagione brasiliana. Tchoca ha da poco rinnovato il suo contratto con il Corinthians fino al 2030. Dopo aver preso parte alla gara di campionato Paulista contro il Bragantino, non è sceso in campo nelle ultime gare contro San Paolo e Santos. Indizi di mercat0? Il Torino sembrerebbe ad un passo dal classe 2003 che starebbe aspettando solo l'ok del club di San Paolo per procedere a programmare il viaggio e prenotare le visite mediche.