Difensori e non solo: le opportunità dal mercato degli svincolati

Dawidowicz, Umtiti, Zouma e non solo: i nomi per chi dovrà correre ai ripari durante la stagione

Redazione Toro News 2 settembre - 14:04

Alle 20:00 di ieri sera, lunedì 1 settembre, si è chiuso ufficialmente il mercato estivo. Per i club che hanno completato le operazioni, ma che nel corso della stagione potrebbero trovarsi con delle emergenze, resta aperta la strada degli svincolati. Se tra centrocampisti e attaccanti ci sono nomi molto interessanti, ma che poco interessano al Torino, diversa è la situazione per il difensore centrale, ruolo che si sarebbe dovuto colmare prima del gong di ieri sera. Sul mercato ci sono diversi centrali con esperienza internazionale, la maggior parte reduci da annate difficili o ormai non più giovanissimi.

La lista degli svincolati: ecco i difensori centrali ancora disponibili — Il nome più noto è quello di Kurt Zouma, ex Chelsea e West Ham, che nell’ultima stagione ha giocato in Arabia all’Al-Oroboah. Un difensore dalla grande fisicità, ma che da tempo non è più al top come negli anni londinesi. In Italia resta disponibile Pawel Dawidowicz, svincolatosi dall’Hellas Verona: conosce bene la Serie A e può rappresentare una soluzione d’emergenza per chi cerca affidabilità. Tra i profili internazionali ci sono anche Daniel Amartey, liberatosi dal Besiktas dopo anni al Leicester, Alexis Pérez (ex Al-Wasl), Jason Denayer (ex Al-Fateh) e Ruben Semedo (ex Al-Markhiya SC). Tutti giocatori con un buon bagaglio di esperienza, ma che devono dimostrare di essere ancora pronti per campionati più competitivi. C’è poi Samuel Umtiti, campione del mondo con la Francia nel 2018, reduce dall’avventura al Lille. Conosce il campionato italiano, poiché nella stagione 2022/23 ha giocato al Lecce. Talento indiscusso, ma il suo percorso è stato condizionato da problemi fisici. Rimanendo in Italia i nomi più interessanti sono Mattia Caldara, la cui ultima esperienza è stata al Modena e Luca Caldirola, che durante il proprio percorso ha militato in diversi club italiani. Infine Koffi Djidji, che ha chiuso il rapporto proprio con il Torino lo scorso anno e resta sul mercato in attesa di una nuova avventura.

Centrocampo, tra giovani ed esperti: nomi molto vari — Come detto, forse interessano di meno al club granata, ma per centrocampo e attacco ci sono nomi di grande valore tra gli svincolati. Nelle zone centrali, per esempio, figura il troppo sfortunato Dele Alli, che ha trovato poco successo al Como, o gli ex granata Mattia Aramu e Simone Verdi. Ci sono profili d'esperienza come Giacomo Bonaventura, Miralem Pjanic e Grzegorz Krychowiak, con i primi due che sono massimi esperti del campionato italiano e il terzo che ha girato quasi tutti gli altri, oppure poco più giovani ma con una certa caratura internazionale, come Oxlade-Chamberlain o Rafinha. Anche sotto i 30 anni, però, c'è qualche profilo interessante: è il caso di Ianis Hagi, Oscar Rodriguez, Riedewald o il giovanissimo Samuele Vignato, svincolatisi rispettivamente da Rangers, Leganes, Anversa e Monza. E tra le vecchie conoscenze della Serie A non si possono non citare Soriano, Sensi e Gagliardini, con il primo che ha indossato la casacca granata e gli altri due che al Torino sono stati accostati a più riprese.

In attacco c'è spazio a profili un tempo molto ambiti — Anche in attacco il Torino viaggia abbastanza sereno a livello numerico, ma ci sono nomi che ispirano eccome. E' il caso di Paco Alcacer, Ben Yedder o Michail Antonio. E sempre restando sulle punte centrali vanno citati anche Aboubakar e Toko Ekambi. I nomi fin qui presi in considerazione sono certamente giocatori d'esperienza, complice anche l'età avanzata, ma anche sotto i 30 anni ci sono nomi interessanti: ecco soprattutto Iheanacho, che ha legato finora la propria carriera principalmente al Leicester City. Anche tra i giocatori che giocano più esterni c'è qualcuno di interessante: Insigne ha tanta esperienza in Italia, ma ci sono anche Tello, Willian e Hakim Ziyech.

Portieri svincolati: tanti sono validi — Chiudendo con gli estremi difensori, ci sono portieri ormai giunti quasi a fine carriera, come Andrea Consigli, Forster o Rui Patricio, ma ci sono anche profili più giovani che ancora possono dire la loro: è il caso di Cragno, Desmas, Lomaev o Vieites, svincolatisi rispettivamente da Sampdoria, Le Havre e Real Betis. L'ultimo soprattutto non ha mai veramente avuto una chance nella massima serie e a 26 anni è ancora un profilo estremamente interessante da prendere a zero.