Ex Toro, Federico Coppitelli verso la panchina della Casertana in Serie C

L'ex allenatore della Primavera del Torino, Federico Coppitelli, è pronto a tornare ad allenare tra i professionisti in Italia. Il tecnico romano è infatti vicino alla firma con la Casertana, squadra di Serie C, che gli ha dato così l'opportunità di tornare ad allenare una prima squadra italiana in terza serie dopo che nel 2019 ha guidato per qualche mese l'Imolese. Coppitelli ha allenato la formazione Primavera del Toro prima dal 2016 al 2019 e poi nel 2021/22. Negli ultimi anni l'ex granata aveva invece fatto delle esperienze sulle panchine del Lecce Primavera e in quest'ultima stagione era volato in Croazia per allenare l'Osijek, dove però è stato esonerato a marzo per un rendimento deludente nel campionato croato.