Meité-Aina, rilancio o cessione? Il futuro dei due cavalli di ritorno passa da Juric

Ivan Juric in ritiro dovrà verificare se Soualiho Meite e Ola Aina potranno rientrare nei suoi piani

Soualiho Meite e Ola Aina , due rebus del Toro degli ultimi anni, due storie simili per l’evoluzione dei loro percorsi. Perché si tratta di due giocatori arrivati nel 2018 al Torino che hanno fatto intravedere potenzialità significative, ma in granata non sono mai riusciti a metterle a frutto appieno e con continuità, anzitutto per limiti caratteriali. Tutti e due nell’ultima stagione hanno cambiato aria (Ola al Fulham da settembre, Soualiho al Milan da gennaio) con il Torino che aveva di fatto concesso ai due club la possibilità di riscattare il cartellino dei due giocatori. Le rispettive esperienze lontano dalla Mole hanno visto i due calciatori ri-valorizzarsi per certi versi, perché Aina ha vissuto una stagione da titolare del Fulham mentre Meité, pur sbagliando qualcosa, si è reso utile nel Milan che ha raggiunto la Champions.

IL PRESENTE - Le due parabole sono accomunabili, infine, per il fatto che sia Aina che Meité non sono stati riscattati e dunque tornano al Torino. Il loro futuro rimane oggi un punto interrogativo. Juric, che a Verona si è distinto per la capacità di saper ottenere il massimo da ogni giocatore, in ritiro dovrà verificare se potranno rientrare nei piani. Ola può adattarsi a entrambe le fasce, Meité può rivestire il ruolo di interno del 3-4-2-1. Molto però lo faranno le motivazioni dei due giocatori: bisognerà capire con quale spirito si metteranno a disposizione. Proveranno a tornare protagonisti nel Torino o si sentiranno solo di passaggio per l’intenzione di voltare pagina definitivamente? L’unica certezza è che il Torino, in caso di offerte interessanti, è disposto a sedersi intorno ad un tavolo.