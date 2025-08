Calciomercato, Cairo fa la lista della spesa: terzino, esterno e…

La terza pista porta a Simeone come vice Adams e Zapata

Redazione Toro News 2 agosto - 12:00

Un giovane terzino sinistro da affiancare a Biraghi, un esterno e - con ogni probabilità - un altro attaccante da affiancare a Zapata e Adams. In conferenza stampa il presidente Cairo ha fatto il punto sul mercato, spiegando chiaramente che arriveranno ancora tre giocatori. Un numero che potrebbe crescere dato che - in caso di cessioni - si cercherebbero sostituti dei giocatori in uscita.

Un giovane terzino ed Elmas — L'identikit dei primi due rinforzi è arrivato direttamente dal presidente: un giovane terzino sinistro da affiancare a Biraghi e un ulteriore esterno per irrobustire la batteria di trequartisti. Per il primo, l'intenzione è cercare un profilo giovane e di qualità, senza fretta, aspettando l'occasione giusta. Per il secondo, il nome principale resta quello di Eljif Elmas. Il macedone è il grande obiettivo di mercato del Toro, che sogna di ripetere un'operazione alla Vlasic.

Un altro attaccante da affiancare a Zapata e Adams — Il terzo rinforzo si può desumere indirettamente dalle parole di Cairo. Il presidente ha spiegato che la difesa ha già quattro centrali e il centrocampo è al completo con sei elementi (Casadei, Anjorin, Ilic, Tameze, Gineitis, Ilkhan). Sulla trequarti ha menzionato la necessità di un rinforzo e la possibilità che Adams possa arretrare il suo raggio d'azione nella stessa posizione di Vlasic. E così per esclusione si arriva all'attaccante, con l'ipotesi Simeone. Quando a Cairo è stato chiesto se ci sia in ballo una terza operazione con il Napoli, il presidente ha sorriso: "Non c'è due senza tre". La pista che porta all'argentino come vice Adams andrà dunque monitorata.