Calciomercato: il Toro fa sul serio per Nagida, il terzino sinistro del Rennes

Il Torino guarda in Ligue 1 per rinforzare la corsia di sinistra. Negli ultimi giorni avevamo anticipato che il Toro stava lavorando a un giocatore giovane da inserire sulla corsia di sinistra e che il nome non era ancora trapelato, poi l'identità Mister X è stata smascherata. Dunque, è il caso di approfondire meglio chi è questa figura misteriosa.

Sarà lui il prossimo acquisto?

Il Toro vuole il suo terzino sinistro, e lo vuole il prima possibile. Mahamadou Aboubakar Nagida è un ragazzo del 2005 camerunese, è alto 1,76 metri ed è un mancino naturale. Nato a Douala, è cresciuto calcisticamente in Africa per poi spostarsi in Europa, debuttando con la maglia del Rennes in Europa League contro il Maccabi Haifa. Da allora, il suo minutaggio è cresciuto: nella stagione 2024-25 ha collezionato 13 presenze in Ligue 1, segnando anche 2 gol, un bottino notevole per un terzino, frutto di una spiccata propensione offensiva e di una buona capacità di inserirsi negli spazi. Rapido, esplosivo sul breve e dotato di una discreta tecnica di base che lo porta a spingere con continuità. Il Torino, con il ds Vagnati in prima linea, lo sta monitorando con attenzione. L’idea è inserirlo in rosa per affiancarlo a Cristiano Biraghi, arrivato a gennaio della scorsa stagione per dare esperienza e solidità al reparto. Si tratterebbe di un acquisto ottimo per il gioco di Baroni, in cerca di un terzino dotato di fiato e di gamba e con una forte indole offensiva. Nagida non partirebbe come titolare fisso, ma avrebbe la possibilità di crescere gradualmente, imparando da un veterano della Serie A e adattandosi ai ritmi e alla fisicità del campionato italiano. Il Rennes, che lo considera un investimento a medio-lungo termine, non sembra avere fretta di cederlo, ma davanti a un’offerta concreta potrebbe valutare la cessione.