Calciomercato: per il Toro Kristjan Asllani è più che un’idea

Tic-tac: il mercato corre e il campionato è già dietro l’angolo. Il Torino deve ancora mettere ordine in mezzo al campo, ma gli ultimi giorni hanno portato più occasioni sfumate che firme. Così lo sguardo granata è caduto su Kristjan Asllani: 23 anni, albanese, con un passaporto calcistico che porta i timbri di Empoli e Inter.

Un rinforzo a centrocampo — È un centrocampista di corsa e sacrificio, con una naturale propensione alla fase difensiva e un buon piede per il lancio lungo, arma che gli permette di ribaltare il fronte in pochi secondi. I numeri parlano chiaro: sui dati Sofascore si notano le buone percentuali di precisione nei passaggi lunghi e solidità nei duelli a terra. Nel 2023-24 ha collezionato 22 presenze in Serie A e 8 in Champions League, più apparizioni in Coppa Italia e Supercoppa. In curriculum ci sono anche presenze in Champions League e al Mondiale per Club: nella scorsa stagione, a Istanbul, è entrato al posto di Calhanoglu, quando l’Inter ha visto sfumare il sogno europeo perdendo 5-0 contro un inarrestabile PSG.

La situazione — Il contesto di mercato non è semplice. Asllani è in uscita dall’Inter e il Toro lo valuta per alzare il livello della mediana. Ma la richiesta si aggira intorno ai 15 milioni di euro e, al momento, la rosa granata conta già sei centrocampisti per due posti. La pista resta calda e l'attesa rischierebbe di farla raffreddare. Il Toro deve tirare in fretta le somme: con il mercato agli sgoccioli, ogni secondo che passa è un’occasione pronta a svanire.

