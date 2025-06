Calciomercato Torino, non solo Anjorin. A centrocampo piace anche Pessina

Il capitano del Monza è reduce da una un infortunio e dalla retrocessione in B. Si prospetta la permanenza in Serie A e il Toro torna a pensarci

29 giugno 2025

Il Torino alle prese con un profondo restyling del centrocampo. Tra contratti in scadenza, cicli ormai conclusi e la partenza imminente di Samuele Ricci - in procinto di trasferirsi al Milan – il dt Davide Vagnati ha davanti a sé un’estate intensa. L’obiettivo è consegnare a Marco Baroni un reparto rinnovato e competitivo. E se è ad un passo la trattativa che può portare Anjorin dall’Empoli al Torino, un altro nome che circola come possibile rinforzo è quello di Matteo Pessina. Il classe ’97 è reduce da una stagione complicata, chiusa prematuramente per infortunio e culminata con la retrocessione in Serie B dei brianzoli. Capitano e simbolo del Monza, Pessina potrebbe optare per restare in massima serie, chiudendo così la sua esperienza con il club della sua città natale.

Torino, idea Pessina: il percorso del centrocampista — “Voglio bravi ragazzi, italiani, senza tatuaggi, senza orecchini e che siano sempre disponibili con i tifosi”. Così parlava Silvio Berlusconi all’indomani della storica promozione in Serie A del Monza dell’estate 2022. Un identikit che Matteo Pessina incarnava alla perfezione. Monzese doc, cresciuto nel vivaio biancorosso prima del passaggio al Milan, ha vissuto un lungo peregrinare tra prestiti e tappe significative con Verona e Atalanta. Come dimenticare poi il vittorioso Euro 2020, impreziosito dai gol a Galles e Austria, nonostante fosse stato inizialmente escluso dalla lista dei convocati.

È proprio dal ritiro della Nazionale a Londra per la Finalissima contro l’Argentina, nel giugno 2022, che arriva la telefonata di Adriano Galliani: “Guarda, Matteo, solo per avvisarti che il Monza è salito in A”. La trattativa si definisce a luglio, e al suo ritorno Pessina viene subito investito della fascia da capitano. “La fascia non è pronta, è già indossata – disse Galliani– io di Matteo conosco tutto: suo nonno, la mamma, il papà”. Emozionato, Pessina risponde: “Per chi ha fatto dieci anni nel Monza, poter tornare a giocare la Serie A con questa maglia è davvero stimolante”.

Pessina, presenza e costanza: quale futuro? — Matteo Pessina è un giocatore serio, lontano dagli stereotipi del calcio moderno. Dopo il liceo scientifico, ha scelto di studiare Economia e Management alla Luiss di Roma. Ama viaggiare, leggere, praticare golf e tennis. Un profilo che unisce dedizione e disciplina sportiva. I numeri parlano da sé: nella stagione 2022-2023 colleziona 35 presenze, 5 gol e 3 assist, contribuendo all’undicesimo posto del Monza alla prima partecipazione in A. L’anno seguente va ancora meglio: 37 presenze, 6 reti e 3 assist. L’unica assenza? La gara col Napoli, saltata per squalifica dopo il doppio giallo rimediato proprio contro il Torino. Era il 30 marzo 2024 e il suo fallo consentì a Sanabria di presentarsi dagli undici metri e garantire i tre punti.

L’ultima stagione è invece stata segnata dalla sfortuna, sia sul piano personale che collettivo. Nel novembre 2024, Pessina si ferma: lesione parziale del tendine del bicipite femorale. Inizialmente si pensa a un recupero in un paio di mesi. A marzo 2025 torna tra i convocati per le sfide contro Torino e Inter, ma non scende in campo. Poco dopo annuncia l’operazione e la chiusura anticipata della stagione, chiusa con appena 11 presenze. Il Monza, senza il suo capitano, crolla. I piani di grandezza, ridimensionati con la morte di Silvio Berlusconi, si sono scontrati con un campionato nefasto, che ha condotto i brianzoli a una opaca retrocessione. Sullo sfondo anche un probabile passaggio societario – in via di conclusione – tra Fininvest e la cordata statunitense Beckett Layne Ventures, capitanata Brandon Berger e che vede coinvolto anche l’ex dirigente della Roma Mauro Baldissoni. Ora anche il futuro di Pessina sembra destinato a cambiare.

Torino, Pessina per ridisegnare il centrocampo — La Serie A lo aspetta. Il Torino lo valuta come profilo ideale per dare equilibrio, intelligenza e personalità al centrocampo. Pessina può agire da mezzala, da mediano o da trequartista. Oltre alla duttilità, ha visione, tiro e senso tattico e soprattutto leadership. Per Baroni sarebbe il giocatore giusto per costruire il nuovo centrocampo del Toro. Già nel 2022 era stato accostato ai granata dopo il primo anno di Juric, che lo aveva già allenato a Verona. Alla fine, Pessina scelse il Monza. E chissà che stavolta non sia arrivato il momento di vederlo a Torino. Tuttavia, qualche interrogativo resta. Pessina è reduce da un infortunio serio, che lo ha tenuto lontano dal campo per mesi, e c’è da capire in che condizioni fisiche si presenterà alla ripresa. Inoltre, con un contratto importante e lo status da capitano, potrebbe non essere un’operazione semplice né sul piano economico né su quello gestionale.

