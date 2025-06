Calciomercato Torino, vicini Terlizzi e Romano per la Primavera

Ludergnani al lavoro per portare due nuovi innesti alla formazione Primavera: entrambi sono in arrivo dalla Roma

Il responsabile del settore giovanile del Torino, Ruggero Ludergnani, è al lavoro in queste settimane per la creazione della rosa per la Primavera. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nell'organico granata potrebbero presto essere inseriti due giovani calciatori provenienti dalla Roma. Si tratta di Alessandro Romano, centrocampista italo-svizzero classe 2006, autore di 6 gol e 3 assist nell'ultimo campionato e poi di Federico Terlizzi, difensore centrale classe 2007, che ha segnato 4 reti nel torneo Under 18. Sono due operazione che la Roma vede di buon occhio perché permetterebbe alla società di inserire a bilancio un po' di liquidità e soprattutto di mettere a segno quelle plusvalenze che sono richieste dal Fair Play Finanziario. Proprio in virtù di queste motivazioni, è possibile pensare che l'intenzione sia quella di chiudere a stretto giro di posta il doppio affare dalla Roma al Torino.