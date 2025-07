Paolo Busardò, chi è l’agente “illusionista” che fa affari con il Toro

Urbano Cairo lo ha descritto come un “illusionista”. Da un lato dipinto come “uno dei più bravi procuratori nel mondo del calcio”, dall’altro la frecciatina per il prezzo di Ricci portato ad appena 25 milioni per favorire la cessione al Milan. Paolo Busardò porta la firma di tantissime operazioni di mercato del Toro. È stato proprio lui a curare le cessioni di Bremer, Bellanova e Ricci, questi ultimi due anche portati a Torino. E potrebbe esserci lui dietro la cessione di Milinkovic-Savic, che sta seguendo.