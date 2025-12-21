Petrachi pre Sassuolo-Torino: “Marianucci? No a giocatori di passaggio”

Nei minuti precedenti alla sfida tra Sassuolo e Torino, Gianluca Petrachi ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla gara di oggi ai microfoni di Dazn e Sky Sport. Di seguito le sue parole. "Ho raccontato ai ragazzi le mie verità - ha detto il ds -. Ho capito davvero cosa è il Toro da direttore sportivo, più di quanto lo avessi fatto da calciatore. Ho spiegato che questa maglia ha un'importanza mistica, è qualcosa che va oltre il calcio. Il tifoso granata perdona un errore tecnico, non la mancanza di abnegazione. Per questo voglio una squadra che dia tutto fino all'ultima giornata di campionato". Su Cagliari-Pisa, scontro diretto in ottica salvezza: "E' un buon risultato per noi. Ma dobbiamo pensare a una partita alla volta, a giocare con il coltello tra i denti, con l'atteggiamento della provinciale. Perchè oggi onestamente la classifica non è bella. Per questo voglio vedere, quest'oggi, il miglior approccio posssibile; non dobbiamo sbagliare partita".

Proseguendo, Petrachi ha detto la sua sugli equilibri tecnico-tattici del Toro, variati molto in questo girone di andata. "Da spettatore esterno avevo l'impressione che c'è stata una differenza tra ciò che si voleva fare e ciò che è stato fatto. Il cambio di modulo è stato la rappresentanza lampante di ciò. Adesso il tecnico ha voluto il 3-5-2, modulo attorno a cui la squadra sta costruendo la sua identità. Il mio compito è di lavorare su questa base, apportando alcune modifiche e cercando di fare meno danni possibile. Se c'è qualcuno che era stato preso per il 4-3-3 e ora gioca meno, valuteremo se è il caso di mandarlo a giocare". Proprio a proposito del mercato di gennaio, il direttore granata ha parlato di Marianucci, difensore del Napoli accostato al Torino in questi giorni, facendo intendere di non essere interessato a prestiti secchi: "Lui è di sicuro un giocatore interessante, un giovane che sta facendo benissimo, ma c'è un presupposto per questo mercato: non voglio giocatori di passaggio. Mi piacerebbero giocatori che arrivano con l'idea di rimanere a lungo, perchè solo così si instaura un senso di appartenenza. In ogni caso, qualcosa faremo".