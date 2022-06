Sondaggio – Calciomercato Torino, bastano Sanabria e Pellegri come attaccanti?

Il calciomercato del Toro è in subbuglio per i tanti giocatori ancora in discussione. In attacco ci saranno di sicuro Sanabria e Pellegri. Belotti ha una posizione non chiara e la sua permanenza è tutt'altro che scontata. Ci sono diversi ruoli da migliorare, che perderanno alcuni interpreti del calibro di Brekalo e Pobega. Il mercato non avrà un budget infinito e sarà necessaria una serissima valutazione per decidere quali investimenti fare e soprattutto in che settore del campo. La squadra ha avuto risultati decisamente migliori nella prima parte del campionato, quando giocava senza il suo numero nove e con Sanabria. Nel girone di ritorno è arrivato anche Pellegri dal Monaco che ha dimostrato di poter essere una valida alternativa. Toro News propone ai suoi lettori un sondaggio in cui chiede: "C'è bisogno di un altro attaccante o quelli presenti in rosa sono sufficienti (pensando che sia meglio spendere per acquistare calciatori in altri reparti)?. Fateci sapere le vostre valutazioni nei commenti.