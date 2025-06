Sorpresa mercato, Coco verso la cessione in Qatar: le cifre e i dettagli

Grande tentazione da una parte e dall'altra. Il Torino in questo momento si sta interfacciando con una situazione imprevista: dal Qatar è arrivata un'offerta importante per Saul Coco. Il difensore equatoguineano è in granata da una sola stagione; tuttavia, non ha convinto al cento percento. Il Torino non ha speso poco per assicurarsi l'ex Las Palmas: all'epoca l'affare era da 7,5 milioni e 2 di bonus. L'offerta araba arrivata per il numero 23 granata è allettante da entrambe le parti: Coco andrebbe in Arabia a percepire uno stipendio che parla tutt'altra lingua rispetto al suo attuale al Torino; i granata dall'altra parte rischierebbero anche di fare una plusvalenza sul giocatore. Questo impensabile in altri contesti, viste le prestazioni non sempre brillanti del giocatore in stagione.