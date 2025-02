Torino e Spartak Mosca, giallo Ilic? Stankovic: “Non credo arrivi”

Sembrava una trattativa chiusa: Ivan Ilic aveva accettato di trasferirsi allo Spartak Mosca, lasciando il Torino dopo un anno e mezzo tra alti e bassi. Martedì 4 febbraio, il centrocampista classe 2001 era stato visto all’aeroporto di Malpensa , in partenza per Barcellona dove ha effettuato le visite mediche per lo Spartak. Tuttavia, a distanza di pochi giorni, la vicenda ha preso una piega inaspettata.

Nel frattempo, Paolo Vanoli, tecnico dei granata ha fatto intendere nella conferenza stampa odierna, alla vigilia della sfida contro il Torino, che la situazione legata ad Ilici non sia cosa conclusa: “Abbiamo ancora due slot. Abbiamo un’operazione in uscita, quella di Ilic, ora vediamo come si sviluppa”. Dopo un’annata complicata in granata, in cui non ha mai trovato continuità, Ilic sembrava destinato a ripartire altrove… Ora si attendono aggiornamenti in merito alla situazione, ma il suo futuro è ancora incerto.