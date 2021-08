Torino 2021/2022: tabellone calciomercato, rosa attuale e come giocherebbe oggi

Come ogni domenica, ecco il tabellone del calciomercato del Torino. Nella settimana dal 2 all'8 agosto l'unico movimento ufficiale è la cessione in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto di Michel Adopo alla Viterbese (Serie C). Sul fronte entrate tutto piuttosto bloccato, mentre è stata la settimana del ritorno di Andrea Belotti a disposizione di Ivan Juric. Il Gallo sarà sicuramente protagonista del mese di agosto: ha rifiutato al momento l'offerta dello Zenit di San Pietroburgo, ma nemmeno ha accettato la proposta di rinnovo del Torino. Infine, è stata anche la settimana dell'ufficialità dell'approdo di Sirigu al Genoa da svincolato.