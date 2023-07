Torino 2023/2024: tabellone calciomercato, rosa attuale e come giocherebbe oggi

TABELLONE CALCIOMERCATO —

ARRIVI: Popa (p, Voluntari, svinc.), Bellanova (d, Cagliari, def.), Verdi (c, Verona, fp), Ilkhan (c, Sampdoria, fp), Kone (c, Frosinone, fp), Di Marco (c, Virtus Francavilla, fp), Vianni (a, Piacenza, fp), Horvath (a, Kecskemeti, fp), Haveri (d, Rimini, def), Tameze (c, Verona, def. DA UFFICIALIZZARE)

PARTENZE: Aina (d, svincolato), Lazaro (d, Inter, fp), Gravillon (d, Reims, fp), Adopo (c, svincolato), Vieira (c, Sampdoria, fp), Vlasic (c, West Ham, fp), Miranchuk (c, Atalanta, fp), Celesia (d, svincolato), Akhalaia (a, Hesperange, def.), Fiorenza (p, svinc.), Rauti (a, Sudtirol, p), Izzo (d, Monza, def.), Savini (c, Novara, p), Haveri (d, Ascoli, p con risc. e controrisc.), Warming (a, Bronn, def.), Caccavo (a, Pergolettese, p), Passador (p, Rimini, p)

TRATTATIVE IN ENTRATA: Vlasic (c, West Ham), Miranchuk (c, Atalanta), Doig (d, Verona), Pereyra (c, svincolato), Praet (c, Leicester), Becao (d, Udinese), Messias (c, Milan), Pedersen (d, Feyenord)

TRATTATIVE IN USCITA: Singo (d, Inter, Juventus, Roma, Milan), Ricci (c, Lazio), Schuurs (d, Crystal Palace, West Ham, Liverpool), Vojvoda (d, Verona), Verdi (a, Verona)

ROSA ATTUALE PORTIERI: Milinkovic-Savic, Popa, Gemello.

DIFENSORI: Djidji, Schuurs, Zima, Buongiorno, Rodriguez, N'Guessan

ESTERNI: Singo, Bellanova, Vojvoda, Bayeye

CENTROCAMPISTI: Ricci, Ilic, Linetty, Ilkhan, Gineitis, Kone, Tameze (DA UFFICIALIZZARE)

TREQUARTISTI: Seck, Radonjic, Karamoh, Verdi

ATTACCANTI: Sanabria, Pellegri.

Altri giocatori: Berisha, Di Marco, Vianni, Horvath

COME GIOCHEREBBE OGGI Se il Torino fosse chiamato a giocare la prima di campionato oggi, in difesa non mancano le opzioni per Juric, che potrebbe anche decidere di puntare con maggior frequenza su Schuurs nel ruolo di braccetto destro come si è visto nel finale della scorsa stagione. Bellanova si prende il posto sulla destra, in mezzo al campo si riparte dalla coppia Ricci-Ilic. In attesa di sapere se Miranchuk e Vlasic faranno ritorno a Torino, sulla trequarti Juric dovrebbe scegliere sulla sinistra uno tra Radonjic e Karamoh e sulla destra Seck.