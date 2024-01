Torino 2023/2024: tabellone calciomercato, rosa attuale e formazione tipo

Si apre oggi, martedì 2 gennaio, la sessione invernale di calciomercato che si chiuderà il 1° febbraio. Per il Toro occhi puntati soprattutto sulle uscite dei giocatori che hanno trovato meno spazio per poi concentrarsi sulla sostituzione di chi lascerà la squadra. Pesa infatti il cambio di modulo, che ha drasticamente penalizzato i trequartisti come Seck, Karamoh e soprattutto Radonjic. I primi mesi di campionato hanno inoltre evidenziato una lacuna in particolare: pesa l'assenza di un esterno mancino.