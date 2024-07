Torino 2024/2025: tabellone calciomercato, rosa attuale e come giocherebbe oggi

Si chiude una settimana che ha visto i primi colpi in entrata del Toro. Sono stati ufficializzati gli acquisti di Coco e Paleari, entrambi già in ritiro con i nuovi compagni. Sul fronte delle uscite, diversi giovani hanno lasciato Torino in prestito: Silva a Crotone, Dell'Aquila a Vercelli, Haveri al Campobasso e Rauti al Vicenza. Per Ilic c'è una trattativa in corso con lo Zenit, sul fronte entrate le priorità sono un altro difensore, l'esterno mancino e un attaccante.