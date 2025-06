Torino 2025/2026: tabellone calciomercato estivo e rosa attuale

Samuele Ricci of Italy during the World Cup Qualifiers FIFA 2026, group I, football match between Italy and Moldova at Stadio Città del Tricolore, on 09 June 2025 in Reggio Emilia, Italy. Photo Nderim Kaceli

La sessione estiva di mercato del Torino si è aperta con due riscatti: uno obbligatorio per il raggiungimento della salvezza, l'altro per una cifra molto modesta. Marcus Pedersen è stato riscattato automaticamente dal Torino per 3,5 milioni di euro, mentre Cristiano Biraghi è stato riscattato per 100mila euro dalla Fiorentina. Biraghi giocherà dunque nel Torino 2025/2026, quello targato Marco Baroni. Non ci saranno più: Borna Sosa ed Elijf Elmas per i quali non è stato esercitato il riscatto, così come Salama. Ha concluso il proprio soggiorno in granata Karol Linetty, il cui contratto scadrà ufficialmente il 30 giugno 2025, così come Karamoh. Ricci è ormai un giocatore del Milan (in attesa di ufficialità), Seck e Dellavalle sono subito partiti per nuovi prestiti.