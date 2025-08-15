Torino, da Elmas ad Adams: il punto di giornata

Prosegue la sessione di mercato del Torino. Sugli esterni i rinforzi sono arrivati, così come sono arrivati per quanto riguarda la fase difensiva. Però nulla è da escludere al momento, dato che alla conclusione del mercato mancano effettivamente un paio di settimane. In casa granata ad esempio resta molto in voga il nome di Elmas, che negli ultimi sei mesi ha vestito la maglia del Torino con ottimi risultati. Tra gli obiettivi per rinforzare la difesa c'è anche il ruolo del terzino sinistro. Piace tanto Asslani per rinforzare il reparto di centrocampo. Infine l'attaccante, con Adams che è incedibile. Ecco il punto di mercato del Torino.