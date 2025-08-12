Torino, da Nagida ad Adams: il punto di giornata

Prosegue la sessione di mercato del Torino. Dopo i rinforzi arrivati per le fasce laterali, il club granata sta puntando ad aggiungere altre pedine. All'avvio ufficiale della stagione manca sempre meno, sarà dunque importante riuscire a trovare gli incastri giusti. Quello che, ad esempio, va trovato per Elmas, che recentemente è stato sondato dal Napoli. Nagida del Rennes è un nome che piace per la difesa, mentre è stato delineato il futuro immediato di Cacciamani e Bianay Balcot.