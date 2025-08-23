Torino, dal terzino sinistro ad Oristanio: il punto di giornata

Prosegue il mercato del Torino in questi ultimi febbrili e palpitanti giorni della sessione estiva. Il club granata al momento è incompleto, serve ancora qualche innesto per dare a Baroni una rosa definitivamente completa. Chiusa la questione regista, con Asllani che sarà il play del Torino che verrà. restano ancora da sciogliere due nodi: quello del terzino sinistro, reparto incompleto e che vanta la sola presenza di Cristiano Biraghi, e infine quello dell'esterno d'attacco. A tal proposito il nome che resta ancora preferito nei radar granata è quello di Gaetano Oristanio. Ecco il punto di giornata sui movimenti in entrata e in uscita del Torino.