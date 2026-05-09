Giovanni Simeone potrebbe salutare la Serie A? Secondo quanto riportato dal media argentino "La Nacion", l'attaccante avrebbe espresso il desiderio di tornare al River Plate, il club dove è cresciuto, direttamente al tecnico del club Eduardo Coudet, che sarebbe entusiasmato all'idea di riportarlo al Monumental, dove il figlio d'arte ha fatto il suo debutto. Inoltre, l'entourage dell'attaccante avrebbe fatto sapere che il Cholito sarebbe intenzionato a tornare nel River Plate nel pieno della carriera e non al termine del suo percorso calcistico. Di certo, Simeone al momento è concentrato sul chiudere nel migliore dei modi un campionato che lo ha visto collocarsi tra i migliori attaccanti della categoria (proprio contro il Sassuolo ha firmato la sua undicesima rete). Da febbraio è diventato un giocatore a tutti gli effetti del Torino, che ha l'obbligo di riscatto dal Napoli, e il contratto scadrà nel 2028. Non è la prima volta che si parla del futuro del giocatore. Già recentemente era stato esplorato l'argomento con una chiacchierata al giornale spagnolo Marca. La sensazione è che il Torino dovrà lavorare per convincere il giocatore a rimanere.