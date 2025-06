Torino, Gineitis blindato: ora punta alla consacrazione

Con Baroni per consacrarsi: Gineitis punta al salto di qualità

L’intenzione è, dunque, quella di trattenere Gineitis e accompagnarlo in quello che potrebbe diventare l’anno della consacrazione. Nè il lituano e nè il club hanno intenzione di separarsi, anche perché il numero 66 granata non ha ancora dimostrato con continuità il suo vero potenziale. Il classe 2004 punta dunque a fare il salto di qualità e a diventare una giocatore chiave del 4-2-3-1 di Baroni, dove può giocare sia da mediano che sulla linea dei trequartisti. Il Torino scommette fortemente su di lui, ora toccherà al ragazzo dimostrare personalità per guadagnarsi un posto importante in squadra e questa volta non solo come prospetto interessante o prima riserva, ma come possibile protagonista.