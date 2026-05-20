Israel non ha mai convinto del tutto l'ambiente Torino, tanto da essere sostituto da Paleari: ora il mercato è alle porte
Primo vero passo falso della gestione D'Aversa: ecco perché (VIDEO)
Non è stata una grande stagione per Franco Israel. Il portiere ex Sporting Lisbona era arrivato a Torino per sostituire Vanja Milinkovic-Savic, fresco di firma con il Napoli. I mesi successivi però hanno detto altro, con l'uruguaiano che presto è stato sostituito da Paleari. Poche prese poi nel corso della stagione: ora il mercato è alle porte e la sua è una situazione che andrà seguita.
Torino, Israel: serve evitare una minusvalenzaIsrael è approdato al Torino con una cifra di 4 milioni di euro. Non si tratta di un prezzo esagerato nel calcio moderno, ma è stato comunque un investimento a titolo definitivo. Le presenze alla fine sono state ben poche, con Paleari che presto ha preso la titolarità. Uno scenario difficile da pronosticare, soprattutto a inizio stagione. Ma i numeri parlano chiaro: 9 partite, solo 3 clean sheet collezionati e la bellezza di 18 gol subiti. Tante incertezze e la sensazione di non dare mai totale sicurezza a un reparto già di per sé fragile hanno portato Baroni a optare appunto per Paleari. Anche con l'arrivo di D'Aversa la situazione non è cambiata, il secondo estremo difensore ha mantenuto comunque la sua titolarità. Ora il mercato è praticamente alle porte e diversi giocatori lasceranno Torino. Israel è un indiziato a riguardo, ma vista la cifra sborsata bisognerà attendere prima le valutazioni del prossimo allenatore. C'è da evitare la minusvalenza.
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