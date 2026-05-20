Non è stata una grande stagione per Franco Israel. Il portiere ex Sporting Lisbona era arrivato a Torino per sostituire Vanja Milinkovic-Savic, fresco di firma con il Napoli. I mesi successivi però hanno detto altro, con l'uruguaiano che presto è stato sostituito da Paleari. Poche prese poi nel corso della stagione: ora il mercato è alle porte e la sua è una situazione che andrà seguita.

TURIN, ITALY - APRIL 14: Franco Israel of Torino FC during the Torino FC Training Session at Stadio Filadelfia on April 14, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Torino, Israel: serve evitare una minusvalenza

Israel è approdato al Torino con una cifra di. Non si tratta di un prezzo esagerato nel calcio moderno, ma è stato comunque un investimento a titolo definitivo. Le presenze alla fine sono state ben poche, con Paleari che presto ha preso la titolarità. Uno scenario difficile da pronosticare, soprattutto a inizio stagione. Ma i numeri parlano chiaro:. Tante incertezze e la sensazione di non dare mai totale sicurezza a un reparto già di per sé fragile hanno portato Baroni a optare appunto per Paleari. Anche con l'arrivo di D'Aversa la situazione non è cambiata, il secondo estremo difensore ha mantenuto comunque la sua titolarità. Ora il mercato è praticamente alle porte e diversi giocatori lasceranno Torino. Israel è un indiziato a riguardo, ma vista la cifra sborsata bisognerà attendere prima le valutazioni del prossimo allenatore.