Torino, retroscena Prati: ad un passo dal Bologna ieri sera

Matteo Prati è uno degli obiettivi di Gianluca Petrachi in questa sessione di mercato. Il centrocampista dei sardi infatti è visto come un profilo adeguato per andare a colmare le lacune di un reparto come quello della metà campo granata. Sul giocatore però non c'è solo il Torino: anzi, i granata hanno rischiato di vederselo soffiato. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, nella serata del 22 gennaio Prati è stato vicinissimo al Bologna. Il Cagliari voleva liberarlo già oggi, ma alla fine il club felsineo si è preso qualche tempo per ulteriori ragionamenti. Una situazione che sorride ancora al Torino, ma occhio ad eventuali tentennamenti. Anche il Genoa, che sta per chiudere Baldanzi, è molto interessato.