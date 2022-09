Torino, risoluzione contrattuale col centrocampista Altin Kryeziu

Per il centrocampista classe 2002 è finita l'esperienza in granata

Non solo Simone Zaza, il Torino nella giornata di mercoledì 31 agosto ha completato un'altra risoluzione contrattuale, quella riguardante il centrocampista Altin Kryeziu. Prelevato nel 2020 dalla Spal per la Primavera, il classe 2002 ha vissuto la scorsa stagione in prestito tra Virton e Tabor Sezana e poi è rientrato alla base ma è stato accantonato dopo i primissimi giorni di allenamento ad inizio luglio e non ha ancora trovato un'altra sistemazione. Aveva ancora un anno di contratto, sino al 2023.