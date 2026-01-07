Calciomercato Torino, pressing su Obrador sugli esterni: la situazione

Le ultime novità sul terzino portoghese che piace in casa granata

Piero Coletta 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 14:27)

Il Torino si muove forte sul mercato in entrata. L'obiettivo è quello di rinforzare la squadra e tra i settori sotto osservazione c'è quello dell'esterno mancino. Motivo per cui Petrachi si sta muovendo per rinfoltire quella zona di campo. Il radar del direttore sportivo ha segnalato Rafa Obrador, terzino sinistro del Benfica.

Profilo alla Petrachi: si cerca la formula giusta — La scheda del giocatore è di quelle che piacciono e non poco a Petrachi. Un elemento giovane, classe 2004, figure su cui il direttore sportivo ha basato buona parte della sua carriera. Cresciuto nel Real Madrid, lo spagnolo è arrivato in Portogallo solo nella passata annata. Ha un valore di circa cinque milioni, ma in questa stagione non ha trovato tanto spazio. Appena una presenza con i grandi. In casa Torino c'è interesse verso il giovane terzino. L'obiettivo è quello di convincere il club portoghese con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Apertura del giocatore — Un giocatore che piace dunque a Petrachi e il gradimento c'è anche dall'altra parte. Il giocatore infatti ha aperto totalmente all'opzione italiana. Anzi, sta spingendo fortemente per poter sposare la causa granata al di sotto della Mole Antonelliana. Situazione da monitorare.