Ora è ufficiale, Ardian Ismajli è un nuovo giocatore del Torino. L'ex difensore dell'Empoli è arrivato nella giornata di ieri, lunedì 7 luglio, a Torino per svolgere le visite mediche di rito presso l'Istituto di Medicina dello Sport per poi firmare con il club granata. Il difensore albanese arriva a Torino a parametro zero, rimasto svincolato dopo quattro stagioni all'Empoli. Il Torino ha annunciato l'arrivo del giocatore classe '96 con un post sui propri canali social con un'immagine che raffigura l'aquila a due teste, animale simbolo della nazione albanese. A seguire il post del club sui propri canali social.