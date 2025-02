UFFICIALE – Bayeye in prestito al Radnički

Dopo un'avventura iniziata nel 2022 come una scommessa del Torino, Brian Bayeye non è mai riuscito a imporsi in granata. Arrivato dal Catanzaro dopo una stagione brillante in Serie C, il laterale francese ha faticato con il salto di categoria, trovando poco sotto la guida Juric. Il suo momento più significativo resta l’assist per Adopo nella vittoria ai quarti di finale Coppa Italia contro il Milan. Nel 2023-2024 ha cercato riscatto in prestito all'Ascoli, ma al rientro in estate non è rientrato nei piani di Vanoli, finendo fuori rosa. Dopo mesi da separato in casa, il Torino ha trovato una soluzione per il suo futuro: Bayeye si trasferirà al Radnički, club di prima divisione della Superliga serba, in prestito fino al 2025.