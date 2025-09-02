UFFICIALE – ceduti in prestito i giovani Sheji, Scheda e Fiore

Arrivano nuove notizie per quanto riguarda le cessioni di alcuni giovani calciatori granata. Nelle ultime ore di calciomercato sono state formalizzate alcune cessioni: tre giovani granata non faranno parte delle giovanili del Toro per la stagione in corso ma partiranno in prestito secco per crescere. L'attaccante classe 2008 Rikardo Sheji è stato ceduto a titolo temporaneo all’AC Perugia Calcio. Anche Roberto Scheda, centrocampista classe 2010, è stato ceduto a titolo temporaneo alla FC Pro Vercelli 1982. Infine, Jean Fiore, difensore classe 2007, è stato ceduto a titolo temporaneo all’ASD Seravezza Pozzi Calcio. A seguire il comunicato del club.