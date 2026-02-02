UFFICIALE – Dembelè lascia il Torino, c’è il Mantova

Il Torino chiude un'altra cessione. Alì Dembelè lascia il Torino con la formula del prestito secco. Il giocatore si accasa al Mantova, club che attualmente milita in Serie B.
Il giocatore, di ruolo terzino, andrà in Serie B
Il comunicato del club—
"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Mantova 1911, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ali Bina Dembélé. Il Torino saluta Ali con un caloroso in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale".
