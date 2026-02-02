Toro News
UFFICIALE – Ewurum è il nuovo rinforzo per il Torino Primavera

Ecco il nuovo giocatore della Primavera granata
Piero Coletta

Si rimpolpa ulteriormente la Primavera di Francesco Baldini. Il classe 2007 Keyon Ewurum arriva dal Valletta con la formula del prestito con opzione di diritto di riscatto. Il suo arrivo è stato ufficializzato.

(articolo in aggiornamento)

