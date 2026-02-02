UFFICIALE – Ewurum è il nuovo rinforzo per il Torino Primavera

Si rimpolpa ulteriormente la Primavera di Francesco Baldini. Il classe 2007 Keyon Ewurum arriva dal Valletta con la formula del prestito con opzione di diritto di riscatto. Il suo arrivo è stato ufficializzato.
MERCATO
Ecco il nuovo giocatore della Primavera granata
(articolo in aggiornamento)
