Arrivano nuove notizie per quanto riguarda gli acquisti legati alle giovanili granata. Nelle ultime ore di calciomercato è stato formalizzato un nuovo acquisto in ottica Under 16. La società granata ha concluso l'acquisto di Federico Raiola, difensore classe 2010, a titolo definitivo dall'AC Monza. Il giovane difensore andrà a rinforzare l'Under 16 granata. A seguire il comunicato del club granata.
UFFICIALE – Federico Raiola è un nuovo giocatore del Torino
Federico Raiola è un nuovo giocatore dell'Under 16 granata
Il comunicato del club—
"Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquistato dall’Associazione Calcio Monza a titolo definitivo il diritto alle prestazioni di Federico Raiola, difensore classe 2010".
