Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor calcio mercato UFFICIALE – Federico Raiola è un nuovo giocatore del Torino

mercato

UFFICIALE – Federico Raiola è un nuovo giocatore del Torino

UFFICIALE – Federico Raiola è un nuovo giocatore del Torino - immagine 1
Federico Raiola è un nuovo giocatore dell'Under 16 granata
Eugenio Gammarino

Arrivano nuove notizie per quanto riguarda gli acquisti legati alle giovanili granata. Nelle ultime ore di calciomercato è stato formalizzato un nuovo acquisto in ottica Under 16. La società granata ha concluso l'acquisto di Federico Raiola, difensore classe 2010, a titolo definitivo dall'AC Monza. Il giovane difensore andrà a rinforzare l'Under 16 granata. A seguire il comunicato del club granata.

Il comunicato del club

—  

"Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquistato dall’Associazione Calcio Monza a titolo definitivo il diritto alle prestazioni di Federico Raiola, difensore classe 2010".

Leggi anche
UFFICIALE – ceduti in prestito i giovani Sheji, Scheda e Fiore
Difensori e non solo: le opportunità dal mercato degli svincolati

© RIPRODUZIONE RISERVATA