UFFICIALE – Il classe 2003 Savini in prestito al Gelbison

E' fatta per il passaggio di Giorgio Savini, centrocampista della Primavera granata, alla Gelbison. Il giocatore classe 2003, capitano della Primavera del Torino la scorsa stagione, da oggi sarà a disposizione del mister Gianluca Esposito e del club campano, neopromosso per la prima volta in Serie C. Savini arriva in prestito dal Torino: ha iniziato a indossare la maglia granata all’età di sei anni. Dopo un anno e mezzo in Primavera con Coppitelli è cresciuto tanto e ora avrà la possibilità di confrontarsi con il mondo dei grandi. Un’opportunità meritata dopo aver lavorato sodo in questi anni. Il ragazzo ha dimostrato di avere qualità umane importanti, dote fondamentale per chi vuole diventare un professionista. Ora ha la possibilità di arricchire il suo bagaglio personale e accumulare esperienza per provare un giorno a realizzare il suo sogno, giocare nella prima squadra del Toro.