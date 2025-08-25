UFFICIALE – Kristjan Asllani è un nuovo giocatore del Torino

Kristjan Asllani è ufficialmente un nuovo giocatore granata. L'albanese arriva dall'Inter in prestito oneroso da 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Il centrocampista ex Empoli, dopo aver sostenuto le visite mediche di rito e firmato il contratto che lo legherà al Torino nella giornata di giovedì, è stato annunciato oggi dalla società granata a causa di alcuni problemi burocratici tra il club di Urbano Cairo e l’Inter. Il club nerazzurro ha inviato in ritardo al Torino i documenti necessari per completare il tesseramento del regista classe 2002 in modo che non fosse convocabile per la sfida di stasera proprio contro la sua ex squadra. Asllani è il settimo innesto del club di Urbano Cairo e va ad aggiungersi agli altri acquisti estivi dei granata, come Anjorin, Ngonge, Ismajli, Aboukhlal, Israel e Simeone. Il giocatore albanese vestirà la maglia numero 32 . Di seguito il comunicato del Torino.

Asllani è nato a Elbasan, in Albania, il 9 marzo 2002. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'Empoli, con i toscani ha debuttato tra i professionisti il 13 gennaio 2021 nella gara di Coppa Italia contro il Napoli. Ha terminato la stagione 2020-'21 vincendo il campionato Primavera, mentre da quella successiva è stato aggregato stabilmente in prima squadra, con cui ha totalizzato 27 gare, 1 gol e 2 assist, esordendo in Serie A il 22 settembre, sul campo del Cagliari. Nel luglio 2022 è approdato all'Inter: con i nerazzurri, in tre anni, ha totalizzato complessivamente 99 presenze, segnato 4 gol e servito 5 assist. Nella sua bacheca personale ha messo uno Scudetto (nel 2024), una Coppa Italia (nel 2023) e due Supercoppe italiane (2023 e 2024) oltre all'esordio in campo europeo ed internazionale con la partecipazione alla Champions League (19 presenze) e al recente Mondiale per Club. Per lui anche 33 presenze e 3 gol con la nazionale dell'Albania. Tutto il Torino Football Club accoglie Kristjan Asllani con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!”