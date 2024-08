UFFICIALE – Luigi Caccavo all’Ascoli a titolo definitivo

Luigi Caccavo è un nuovo giocatore dell'Ascoli. L'attaccante, classe 2004 ed ex Primavera granata, dopo i prestiti in Serie C alla Pergolettese e a Trento, lascia ufficialmente il Torino avendo firmato per il club bianconero non per un prestito secco ma per un trasferimento a titolo definitivo. Caccavo ha sottoscritto un biennale con l'Ascoli, con scadenza fissata al 30 giugno 2026. Di seguito il comunicato del club bianconero.