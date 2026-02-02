Toro News
UFFICIALE – Nascimento va al Torino, andrà in Primavera

Il Torino ufficializza il rinforzo per la Primavera direttamente dallo Sporting Lisbona
Piero Coletta

Il Torino ufficializza un altro acquisto per la formazione Primavera. Il classe 2007 Sandro Nascimento arriva dallo Sporting Lisbona e sarà agli ordini di Baldini. Rinforzerà il centrocampo dei giovani granata.

