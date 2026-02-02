Il Torino ufficializza un altro acquisto per la formazione Primavera. Il classe 2007 Sandro Nascimento arriva dallo Sporting Lisbona e sarà agli ordini di Baldini. Rinforzerà il centrocampo dei giovani granata.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor calcio mercato UFFICIALE – Nascimento va al Torino, andrà in Primavera
mercato
UFFICIALE – Nascimento va al Torino, andrà in Primavera
Il Torino ufficializza il rinforzo per la Primavera direttamente dallo Sporting Lisbona
(Articolo in aggiornamento)
© RIPRODUZIONE RISERVATA