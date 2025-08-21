UFFICIALE – Sanabria alla Cremonese, il saluto del Torino

Antonio Sanabria è ufficialmente un nuovo giocatore della Cremonese. L'attaccante paraguaiano classe 1996, dopo quattro stagioni disputate con la maglia granata, si trasferisce al club grigiorosso. Dopo aver lasciato Torino, il paraguaiano ha sostenuto nella giornata di ieri le visite mediche di rito con il club lombardo ed ha firmato il contratto con i grigiorossi. Il Torino ha ufficializzato l’approdo di Sanabria alla Cremonese con un comunicato sul proprio sito.