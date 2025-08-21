Antonio Sanabria è ufficialmente un nuovo giocatore della Cremonese. L'attaccante paraguaiano classe 1996, dopo quattro stagioni disputate con la maglia granata, si trasferisce al club grigiorosso. Dopo aver lasciato Torino, il paraguaiano ha sostenuto nella giornata di ieri le visite mediche di rito con il club lombardo ed ha firmato il contratto con i grigiorossi. Il Torino ha ufficializzato l’approdo di Sanabria alla Cremonese con un comunicato sul proprio sito.
UFFICIALE – Sanabria alla Cremonese, il saluto del Torino
L'attaccante paraguaiano è un nuovo giocatore della Cremonese
Il comunicato del club—
"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all'Unione Sportiva Cremonese, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Sanabria. Il Torino ringrazia Tonny per l’impegno profuso e per il contributo offerto in questi anni in granata e lo saluta con un affettuoso in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera".
